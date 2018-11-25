Перевозчики подняли цены на билеты на автобусы из Ростова-на-Дону до Москвы
Главный автовокзал южной столицы объявил о повышении с 1 декабря цен на автобусные поездки по маршруту «Ростов-на-Дону — Москва».
- По ходатайству перевозчика, изменена стоимость билетов на этот междугородний рейс (автобус ходит трижды в день): полный — 1,5 тысячи рублей, детский – 750 рублей, стоимость одного места багажа – 150 рублей, - рассказал представитель автовокзала.
На сегодняшний день цена на взрослый билет составляет 1356 рублей, а на детский, соответственно, вдвое дешевле.
Кроме того, из-за падения пассажиропотока с 20 ноября приостановлено обслуживание маршрута «Ростов-на-Дону – Астрахань», а также — с понедельника, 26 ноября, сокращается периодичность рейсов до Волгодонска: теперь автобус будет ходить только один раз в неделю, по пятницам.
Стоит отметить при этом, что цены по поездки в Сухум и Харьков напротив подешевели - на 200-400 рублей.