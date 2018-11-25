В Ростове-на-Дону начали устанавливать главную городскую елку

СЕГОДНЯ 09:50 2018-11-25T09:50:54+03:00

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В южной столице идет установка главной городской елки — по традиции, она будет радовать ростовчан и гостей мегаполиса у входа в парк Горького.

Пока что рабочие сделали каркас, но в скором времени, надо полагать, появится и сама елка — на то, чтобы завершить этот процесс осталась еще почти неделя: дело в том, что, по словам муниципального управления культуры Александра Доманова, уже к 1 декабря Ростов-на-Дону должен быть украшен к предстоящему Новому году.

В нынешнем году улицы и двести (в сумме) городских елок украсят в стиле народных сказок с использованием узоров в стиле гжели и хохломы — всего на оформление закладывалось порядка 10 млн рублей.

Вокруг елки, по традиции, соорудят избушку Деда Мороза, шар желаний и сцену. Гулянья возле нее начнутся 21 декабря, а официальное открытие состоится 26-го числа.