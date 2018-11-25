2018-11-25T10:22:05+03:00
Общество

В Ростов-на-Дону привезут из Лас-Вегаса робота-паука, который умеет танцевать сальсу

На фестивале обещают напоить вкусным кофе от робота-баристы и дать концерт под руководством робота-дирижера
Александр СТЕПАНОВ
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Скучно, обещают организаторы, не будет. Фото: сайт ТРК "Мегамаг".Скучно, обещают организаторы, не будет. Фото: сайт ТРК "Мегамаг".
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В южной столице менее чем через месяц, 21 декабря, открывается большой фестиваль роботов, на котором будут представлены свыше семидесяти новинок.

Организаторы обещают показать лучшие разработки в области робототехники, побывавшие на выставках в Лас-Вегасе, Пекина, Берлине.

- Зрители впервые увидят, в частности, роботоакробатику и танцевальные трюки (в том числе, сальсу в исполнении робота-паука из Книги рекордов Гиннесса) в цирке роботов, а также концерт роботомузыкантов, которым дирижирует многофункциональный робот Добот, - рассказал собеседник «КП» - Ростов-на-Дону». - Там же можно будет встретить первого в мире робота-цветочника и робота-бариста Монти. Плюс посетители покажут множество других высокотехнологичных устройств — например, они убедятся, что теперь, чтобы увидеть голограммы, не нужно одевать очки – изображения парят прямо в воздухе. На фестивале также будет представлена специальная технология, которая сфотографирует посетителей в 3D-формате. А некоторые роботы-гуманоиды ростом с человека будут передвигаться прямо среди посетителей и с помощью искусственного интеллекта будут вести диалоги и показывать свои умения.

Впрочем, за удовольствие познакомиться с техническими новинками, придется заплатить - от 490 до 590 рублей.

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