2018-11-25T11:18:33+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону рабочие залатали дыру на проезжей части асфальтовыми «волнами»

Проезжающие автомобили рискуют оставить там колеса
Александр СТЕПАНОВ
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Возможно, так выглядит "наноасфальт", предположили ростовчане. Фото: ВК, паблик "Это Ростов-на-Дону!"Возможно, так выглядит "наноасфальт", предположили ростовчане. Фото: ВК, паблик "Это Ростов-на-Дону!"
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Оригинальный вариант латания дороги приметили ростовские водители, проезжая по Гвардейской площади — в районе пересечения ул. Красноармейской и пер. Доломановского. На фото, появившемся в соцсетях, можно увидеть, что вываленный на проезжую часть асфальт пошел волнами, по нему не раз уже проехались не успевшие среагировать на «засаду» автомобили.

- Яму заделали, а каток пустить поверх асфальтовой массы забыли! В ней и провалиться можно! - подписал картинку автор.

Разумеется, картинка вызвала немало язвительных комментариев.

Так, например, одни предположили, что это, на самом-то деле, некий «наноасфальт», с пока еще не изученными функциями, другие предположили введение нового стандарта на приведение в порядок дорог, третьи поиронизировали на современными технологиями укладки, которым теперь не только не страшны морозы, снег и дождь, но их даже не нужно раскатывать.

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