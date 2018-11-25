Штурм ресторана в Ростове-на-Дону ОМОНом оказался постановкой

СЕГОДНЯ 12:56 2018-11-25T12:56:38+03:00

Пользователи соцсетях сразу заподозрили, что слишком уж все выглядит не натурально: пока одних "крепят", другие пьют вино и снимают все на видео. Фото: скрин с видео ВК, паблик "Ростов Главный".

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О том, что ОМОН взял штурмом ресторан в центре Ростова-на-Дону сообщила в соцсетях Оксана У., представившаяся посетительницей заведения, приложив в качестве подтверждения видеозапись, сделанную на мобильный телефон.

- Пришла отдохнуть в ресторан на пр. Кировском... а тут! Идет презентация короткометражки, вламывается ОМОН! Задержали директоров заведения, и гостей! Ничего незаконного не происходило, что случилось и где сейчас люди непонятно, - рассказала девушка.

В правоохранительных органах с недоумением ответили, что, мол, ни в каких операциях бойцы их спецподразделения не участвовали.

Впрочем, очень скоро выяснилось: собственно, и операций-то тоже не проводилось: все, что происходило, было постановкой, а «ОМОН», позволяющий «задержанным» снимать все происходящее на видео и прижимающий к стене одного незаурядного стилиста, это просто актеры. Да и пост о «штурме», судя по всему, был призван сыграть одну роль — выступить продвижением и ресторана, и короткометражки, о которой в нем идет речь, и некоторых героев.