Штурм ресторана в Ростове-на-Дону ОМОНом оказался постановкой
О том, что ОМОН взял штурмом ресторан в центре Ростова-на-Дону сообщила в соцсетях Оксана У., представившаяся посетительницей заведения, приложив в качестве подтверждения видеозапись, сделанную на мобильный телефон.
- Пришла отдохнуть в ресторан на пр. Кировском... а тут! Идет презентация короткометражки, вламывается ОМОН! Задержали директоров заведения, и гостей! Ничего незаконного не происходило, что случилось и где сейчас люди непонятно, - рассказала девушка.
В правоохранительных органах с недоумением ответили, что, мол, ни в каких операциях бойцы их спецподразделения не участвовали.
Впрочем, очень скоро выяснилось: собственно, и операций-то тоже не проводилось: все, что происходило, было постановкой, а «ОМОН», позволяющий «задержанным» снимать все происходящее на видео и прижимающий к стене одного незаурядного стилиста, это просто актеры. Да и пост о «штурме», судя по всему, был призван сыграть одну роль — выступить продвижением и ресторана, и короткометражки, о которой в нем идет речь, и некоторых героев.
Постановочный штурм ОМОНом ресторана в Ростове-на-Дону 24.11.2018.Ростов Главный в Instagram www.instagram.com/rostov_glavniy Ростов Главный в Telegram https://t.me/rostovnadonuvk Ростов Главный в ВК https://vk.com/rostovnadonu Ростов Главный в ФБ https://www.facebook.com/rostovnadonu161/ Чат Ростова https://t.me/rostovnadonuchat