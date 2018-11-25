2018-11-25T13:56:41+03:00
Происшествия

Массовое ДТП на выезде из Ростова-на-Дону спровоцировало гигантскую пробку в сторону Батайска

В районе «Тачанки» столкнулись междугородний автобус и легковушки
Александр СТЕПАНОВ
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Машины перегородили проезжую часть. Фото: скрин с видео ВК, паблик "Ростов Главный".Машины перегородили проезжую часть. Фото: скрин с видео ВК, паблик "Ростов Главный".
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В испытание превратилась поездка в Батайск для водителей вечером в субботу, 24 ноября, из-за ДТП в районе «Тачанки».

- На выезде из Ростова-на-Дону произошло столкновение междугороднего автобуса и двух легковых автомобилей, отечественного ВАЗа и «Дэу», - сообщили в экстренных службах.

Кто именно виноват в случившемся, пока не ясно — с этим разбираются инспекторы ДПС. По одним данным, аварию устроил мужчина, сидевший за рулем одной из легковушек, который не справился с управлением. По другим — автобус.

Так или иначе, участники ДТП перегородили проезд, в результате чего ожидание в пробке растянулось минимум на час-полтора, который требовался, чтобы проехать злосчастный участок.

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