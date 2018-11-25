В центре Ростова-на-Дону Lexus из свадебного кортежа на встречке протаранил Hyundai: 5-летний ребенок госпитализирован

СЕГОДНЯ 17:22 2018-11-25T17:23:02+03:00

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Очередное «свадебное» ДТП произошло в воскресенье, 25 ноября, в 14.15 в самом центре южной столицы: напротив главного корпуса ЮФУ, перед кинотеатром «Ростов», произошло лобовое столкновение двух иномарок — Lexus и Hyundai Solaris.

- По предварительным данным, водитель «Лексуса» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с ехавшим в противоположном направлении «Солярисом», - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области. - Пострадали три человека, находившиеся во второй иномарке: 29-летний водитель, его 28-летняя супруга и их пятилетний ребенок. По факту случившегося проводится проверка.

В социальных сетях, к слову, очевидцы рассказывают, что Lexus ехал в составе свадебного кортежа и постоянно нарушал Правила дорожного движения.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что "Лексус" ехал по встречной полосе в составе свадебного кортежа. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".

- В кортеже с сигналами и сиреной летели по встречной полосе! - делятся свидетели.

- Толпой гнали по Б. Садовой через Ворошиловский, ехали по встречке, сигналили - «форсаж» устроили, - утверждают те, кто видел автомобили незадолго до ДТП. - Потом перекрыли всю Б. Садовую, побежали к другу (видимо, имеется в виду, участник ДТП. - прим ред.), машины побросали. А если бы эти игры унесли жизни людей, детей, нормально бы им жилось (на тот момент еще не было информации о пострадавшем ребенке. - прим. ред.)?!

Кто-то предположил, что, возможно, какая-то из машин в кортеже может принадлежать представителю силовых структур — она разгоняла остальные автомобили «крякалкой». Инспекторы ДПС, по информации «КП», пытаются восстановить обстоятельства аварии и ищут записи с видеорегистраторов — впрочем, не исключено, что это самое видео появится раньше в соцсетях.