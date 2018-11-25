В Ростовской области ухажер-наркоман ограбил девушку, которая пригласила его на свидание к себе домой

СЕГОДНЯ 18:16 2018-11-25T18:16:32+03:00

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Банальной кражей завершилось романтическое свидание для жительницы Батайска, которая пригласила к себе домой молодого человека: когда он ушел, девушка обнаружила, что пропала ее любимая золотая цепочка стоимость в 70 тысяч рублей.

- Она сообщила о пропаже в полицию, припомнив, как знакомый пришел к ней в гости, и что через некоторое время он вскоре вдруг засобирался и покинул ее квартиру, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном главке МВД. - Сыщики выяснили, что ювелирное изделие находилось в соседней комнате, а кража произошла, когда она как раз отвлеклась на что-то, и 27-летний ростовчанин, ранее судимый, кстати, за хранение наркотиков, стащил цепочку.

Впрочем, засветился он с похищенной вещью по-глупому: сдал ее в ломбард, а уж вычислить дальше его личность для сыщиков было просто уже делом техники. В настоящее время он задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».