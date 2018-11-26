В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который избил соседку палкой по голове

СЕГОДНЯ 09:23 2018-11-26T09:23:42+03:00

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В Ростове-на-Дону под следствием оказался 24-летний местный житель, которого подозревают в нападении на женщину. Его жертвой стала соседка.

- Поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним доставлена женщина с телесными повреждениями, - рассказали предысторию в правоохранительных органах. - Во время проверки оказалось, что на пострадавшую напал сосед.

Во время ссоры мужчина несколько раз ударил потерпевшую деревянной палкой по голове. С полученными травмами пострадавшую доставили в больницу, а мужчина отправился к знакомым.

Стражи порядка нашли его и задержали. Теперь ростовчанин фигурант уголовного дела, его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.