В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который избил соседку палкой по голове
В Ростове-на-Дону под следствием оказался 24-летний местный житель, которого подозревают в нападении на женщину. Его жертвой стала соседка.
- Поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним доставлена женщина с телесными повреждениями, - рассказали предысторию в правоохранительных органах. - Во время проверки оказалось, что на пострадавшую напал сосед.
Во время ссоры мужчина несколько раз ударил потерпевшую деревянной палкой по голове. С полученными травмами пострадавшую доставили в больницу, а мужчина отправился к знакомым.
Стражи порядка нашли его и задержали. Теперь ростовчанин фигурант уголовного дела, его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.