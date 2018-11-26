2018-11-26T10:41:22+03:00
Общество

Погода на неделю 26 ноября - 2 декабря 2018 в Ростове-на-Дону: температурные качели, ливень, снег и сильный ветер

Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону с 26 ноября по 2 декабря 2018
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону с 26 ноября по 2 декабря 2018.Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону с 26 ноября по 2 декабря 2018.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Погода на неделю 26 ноября - 2 декабря 2018 в Ростове-на-Дону: температурные качели, ливень, снег и сильный ветер. Непростое завершение осени ждет жителей донской столицы.

Так, если в понедельник, 26 ноября, синоптики прогнозируют около нуля гардусов и ветер до пяти метров в секунду, то уже на следующий день потеплеет до плюс девяти! Метеорологи говорят, что весь вторник, 27 ноября, будут идти сильные дожди, а за шесть часов выпадет около 12 миллиметров осадков.

В среду, 28 ноября, похолодает до плюс четырех. Правда, сильный северо-западный ветер будет дуть со скоростью 11 метров в секунду, во второй половине дня пойдет снег, а вечером будет сильный туман, видимость при котором - меньше километра.

В четверг, 29 ноября, уже минусовые температуры, днем от минус двух до минус пяти градусов, а к вечеру - до минус семи. Ветер усилится до 13 метров в секунду. В пятницу, 30 ноября, мороз будет только крепчать - от минус семи до минус девяти, ясная погода. Ветер будет восточным - до 17-18 метров в секунду.

А вот в первый день зимы, 1 декабря, мороз слегла ослабеет - от минус трех до минус пяти. Ветер стихнет до 16-17 метров в секунду, пойдет небольшой снежок. В воскресенье, 2 декабря, сильный туман утром, сильный ветер и температура на дворе около нуля.

Атмосферное давление всю неделю будет гулять — только в среду, 28 ноября, соответствовать норме.

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