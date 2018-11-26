Жителей Ростова-на-Дону просят сообщать о том, где торгуют левыми сигаретами

СЕГОДНЯ 10:53 2018-11-26T10:53:34+03:00

В городе заработала горячая линия, куда смогут позвонить все желающие. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городе заработала горячая линия, куда можно пожаловаться на продажу контрафакта

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В Ростове-на-Дону жителей города просят сообщать в Администрацию об известных им фактах продажи контрафактных сигарет. Сообщение об этом появилось на сайте мэрии донской столицы. Инициатор обращения к жителям - городской Комитет по торговле и бытовому обслуживанию.

Чиновники напоминают курильщикам, что покупка фальсифицированной продукции опасна. И призывают при малейших подозрениях на качество табачной продукции, а также возникновении каких либо вопросов по теме, звонить на номер телефона, указанный ниже.

Напомним, в Ростовской области задержали партию контрафактных сигарет на 7,7 миллиона рублей. В общей сложности было изъято 133,2 тысячи пачек сигарет марки «Донтабак», «Наша марка» и Play hit. Есть подозрение, что продукция ввезена из Украины с нарушением действующего законодательства в обход таможенных пунктов пропуска.

АЛЛО!

При возникновении вопросов или подозрений в качестве табачной продукции рекомендуем обращаться в Администрацию города по телефону «горячей линии» 8 (863) 240-91-69.