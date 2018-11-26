2018-11-26T11:23:25+03:00
Общество

«Шикарная красота, вот что значит гены»: Фанаты в восторге от мамы Виктории Лопыревой

Совместное фото мамы с дочкой набрало больше 50 тысяч лайков
ГОШЕВ Игорь
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Совместное фото мамы с дочкой набрало больше 50 тысяч лайков. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Совместное фото мамы с дочкой набрало больше 50 тысяч лайков. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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Накануне, 25 ноября, отметили День матери. По такому поводу самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева решила поздравить близкого человека, в том числе и через Интернет. Сделал она это в социальных сетях.

- Материнская любовь - самая сильная на свете! И каждый из 365 дней - Твой День! Люблю бесконечно, твоя V, - подписала она пост в Инстаграм, приложив к нему сразу несколько фотографий, на которых изображена ее мама.

Поклонники оценили увиденное, поставив больше пятидесяти тысяч лайков, а также сотни комплиментов.

- Я в шоке! Мама просто загляденье, выглядит как подруга. Шикарная красотка! Вот что значит гены, - написал один из них.

- Всегда восхищалась и продолжаю восхищаться вашей мамой - какая она красавица! Не удивительно, что у такой восхитительной женщины родилась и выросла такая дочь-красотка! - поддержал его другой Интернет-пользователь.

- Вы с мамой очень похожи, она красотка, - согласен третий.

Был и такой комментарий: «Не верю, что это девушка, может быть Вашей мамой». А еще фанаты желали родительнице ростовской блондинки «здоровья и долгих лет жизни»,

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