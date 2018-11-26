Поклонники пловчихи Юлии Ефимовой переживают, что она бросит спорт и станет моделью
Чемпионка Европы по плаванию-2018 Юлия Ефимова из города Волгодонска Ростовской области в буквальном смысле слова купается в комплиментах. Такой вывод можно сделать, изучив ее страничку в социальных сетях. Там пловчиха в последнее время зачастила профессиональными снимками.
На этот раз поводом для обсуждения стал ее вечерний образ. Народ просто в восторге от увиденного: «Красота спасет мир», «Просто вау! Нереально!», «Очень красивая!», «О май гад! Богиня», «Стильная штучка», «Ващееее!!!!!! Глаза убийственно красивые», «Золотая рыбка. Царица!», «Боже, какая же ты красавица, аж дух захватывает» и «Ого, не узнать».
- Юля! Ты смотри, не вздумай сменить сферу деятельности, - предостерегают спортсменку болельщики. Есть те, кто сравнивает ее с голливудской звездой Орнеллой Мути.
А было еще и такое признание:
- Хоть я женат, но я так люблю тебя Юлечка!