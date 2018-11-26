Поклонники пловчихи Юлии Ефимовой переживают, что она бросит спорт и станет моделью

СЕГОДНЯ 11:52 2018-11-26T11:52:59+03:00

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Чемпионка Европы по плаванию-2018 Юлия Ефимова из города Волгодонска Ростовской области в буквальном смысле слова купается в комплиментах. Такой вывод можно сделать, изучив ее страничку в социальных сетях. Там пловчиха в последнее время зачастила профессиональными снимками.

На этот раз поводом для обсуждения стал ее вечерний образ. Народ просто в восторге от увиденного: «Красота спасет мир», «Просто вау! Нереально!», «Очень красивая!», «О май гад! Богиня», «Стильная штучка», «Ващееее!!!!!! Глаза убийственно красивые», «Золотая рыбка. Царица!», «Боже, какая же ты красавица, аж дух захватывает» и «Ого, не узнать».

pryanya93 In love with this photo shoot

- Юля! Ты смотри, не вздумай сменить сферу деятельности, - предостерегают спортсменку болельщики. Есть те, кто сравнивает ее с голливудской звездой Орнеллой Мути.

А было еще и такое признание:

- Хоть я женат, но я так люблю тебя Юлечка!