2018-11-26T12:04:21+03:00
Общество

В Ростовской области заработала горячая линия по СПИДу

Желающие могут задать любые интересующие вопросы специалистам
Ольга ГОПАЛО
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На Дону зарегистрировано 15 027 ВИЧ-инфицированных жителей. Фото: ГОПАЛО Ольга.На Дону зарегистрировано 15 027 ВИЧ-инфицированных жителей. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В понедельник, 26 ноября, в Ростовской области заработала горячая линия, посвященная теме ВИЧ-инфекции. Отвечать на звонки будут специалисты регионального Управления Роспотребнадзор.

Известно, что по телефонам, указанным ниже, можно будет задать вопрос, которые касается этой темы. В частности, как не заразиться, где можно сдать анализы, в какие сроки проявляется болезнь, каковы ее признаки, что делать при ее обнаружении, какое лечение положено, а также может ли ВИЧ-инфицированная мать родить здорового ребенка, или какие способы передачи болезни самые популярные для региона. Работа «горячей линии продлится до 8 декабря 2018 года.

Напомним,по последним данным, в Ростовской области выявлено 15 027 ВИЧ-инфицированных жителей. Наибольшее количество зарегистрировано в городе Ростове-на-Дону. Там проживает 38 процентов от общего количества пациентов. Далее по убывающей - Шахты, Новочеркасск, Новошахтинск, Таганрог и Волгодонск.

АЛЛО!

Телефоны горячей линии: (863) 251-06-12, 8 (863) 263-66-21.

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