2018-11-26T16:03:00+03:00
Общество

«Ты супер, детка!»: поклонники оценили клип «Мисс Россия» Татьяны Котовой, в котором она танцует в велосипедках и купальнике а-ля 80-е

Красавица призывает поклонников вставать с дивана и танцевать вместе с ней [видео]
ГОШЕВ Игорь
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Красавица призывает поклонников вставать с дивана и танцевать вместе с ней. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Красавица призывает поклонников вставать с дивана и танцевать вместе с ней. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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В Интернете набирает обороты клип «Мисс Россия» Татьяны Котовой, которая после главного конкурса красоты нашей страны, сначала попала в группу «ВИА Гра», а после решила отправиться в сольное плавание. Ее новая энергичная композиция подойдет для тех, кто любит быстрые танцы.

- По всему миру преподаватели зумбы и их последователи уже вовсю танцуют под мою песню, - рассказала своим подписчикам Татьяна. - И нам осталось совсем чуть-чуть до двух миллионов просмотров. А вообще после выхода клипа еще больше хочется улыбаться и зажигать. Можно повторять движения из клипа и танцевать вместе со мной. Зима на пороге совсем не помеха.

kottovakottova
По всему миру преподаватели #zumba и их последователи уже вовсю танцуют под мою песню
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Поклонники поддержали Котову. Правда, не ясно пошло ли дело дальше слов. Но комплиментов было не мало: «Ты супер, детка!», «Красиво очень», «Хорошшшиии!» и «Таня, ты просто шикарно и классно танцуешь в клипе!»

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