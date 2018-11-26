Экстренное предупреждение: в Ростове-на-Дону ожидается резкое ухудшение погоды

СЕГОДНЯ 16:18 2018-11-26T16:22:40+03:00

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Спасатели распространили экстренное предупреждение из-за непогоды. В течение трех дней ожидается туман, снегопад и сильный ветер (до 18 метров в секунду). В связи с этим не исключены ухудшение видимости на дороге, накаты и гололедица, а также ветровой нагон воды в реке Дон в районе (от Аксая до Азова).

- Не стоит парковать автомобили по деревьями и рекламными конструкциями, оставлять на улицах, где они могут мешать снегоуборочной технике, - призывают в службе спасения. - Пешеходам рекомендуем носить на одежде светоотражающие элементы, переходить дорогу только в разрешенных местах, водителям - не совершать резкие маневры и держать дистанцию, по возможности вообще отказаться от поездок.

В экстренных ситуациях звоните на номер «112».