Бесплатные пересадки на общественном транспорте Ростова-на-Дону обещают ввести в ближайшие 16 лет

СЕГОДНЯ 16:29 2018-11-26T16:29:39+03:00

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В Ростове-на-Дону вынесен на общественное обсуждение проект муниципальной программы по развитию транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта до 2035 года.

Разумеется, все будет происходить поэтапно.

Для начала, к 2020-му, во всем городском общественном транспорте - без исключения — будет внедрена автоматизированная платежная система, и валидаторы для оплаты по безналу появятся уже повсеместно.

Еще один важный момент — появление единого проездного билета, что позволит ввести бесплатные пересадки (причем, не только, скажем, для автобусов, но и для других видов транспорта: заплатил один раз — пересел на троллейбус, или трамвай, или городскую электричку). Правда, вот по этому пункту конкретный срок реализации не называется.

В целом же новая реформа транспортной системы, включая также продолжение обновления подвижного состава и появление новых выделенных полос для общественного транспорта, в течение ближайших 16 лет обойдется в сумму порядка 25 млрд рублей.