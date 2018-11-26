В Ростовской области темпы роста промышленности выше среднероссийских

СЕГОДНЯ 16:48 2018-11-26T16:48:12+03:00

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В правительстве Ростовской области озвучили о том, что темпы роста промышленности на Дону выше среднероссийских. По словам министра промышленности и энергетики Михаила Тихонова, индекс производства Ростовской области по итогам десяти месяцев текущего года составил 111,5 процента к аналогичному периоду прошлого года. При том, что среднероссийский показатель – всего 103 процент. Региональный министр подчеркнул, что такой значительный рост формируется на фоне высокой базы предыдущих периодов.

Известно также, что этого удалось достичь благодаря тому, что регион тесно взаимодействует с федеральными структурами. Благодаря чему, в том числе с помощью субсидий и налоговых выплат удалось привлечь порядка 45, 8 миллиарда рублей за последние три года.

Чиновники не обошли вниманием и перспективы реализации кластерной политики, в том числе вопросы кластера атомного машиностроения. А также обсудили поддержку экспорта промышленных предприятий Дона.