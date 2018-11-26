В Ростовской области изъяли 4000 контрафактного алкоголя

СЕГОДНЯ 16:51 2018-11-26T16:52:19+03:00

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В Красносулинском районе накрыли подпольный цех. Как сообщили в полиции, двое местных жителей в двух гаражах поставили на поток розлив контрафакта, для этого приобрели оборудование, марки, бутылки и спирт.

- Во время обысков обнаружили и изъяли около четырех тысяч литров алкогольной продукции, разлитой в бутылки с этикетками напитков популярных марок, около полутора тысяч литров спиртосодержащей жидкости прозрачного цвета, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Эксперты подсчитали, что общая стоимость всей продукции составляет более полумиллиона рублей. Практически в это же время в Гуково накрыли склад левого алкоголя, там хранилось 6500 бутылок, около двух тысяч литров спирта, 750 литров спиртосодержащей жидкости, пустая тара и приспособление для розлива.

По факту возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.