Поклонники звезды Playboy Марии Лиман отговаривают ее заниматься спортом

СЕГОДНЯ 16:56 2018-11-26T16:56:39+03:00

И советуют, что перед сном "заниматься любовью"

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В социальных сетях красотки из Playboy Марии Лиман, ставшей популярной на весь мир после съемок в популярном мкжском журнале, обсуждают неожиданное рвение модели к спорту. До этого она баловала подписчиков снимками топлес, а также в нижнем белье. Зато теперь сделала селфи из спортзала.

- Хорошо ли заниматься спортом перед сном? - спросила Мария подписчиков.

Однако не все посоветовали ей утомлять себя физическими нагрузками.

- Нет, очень вредно, сердце работает во сне как днем, с такой привычкой со временем происходит фундаментальный сбой во всем организме, - предупредил красавицу один из знатоков.

- Силовым нет. Нервная система перегружается - не заснуть, - поддержал его другой.

liman_maria Хорошо ли заниматься спортом перед сном? Споки

- Если режим таков, что ты всегда занимаешься, то без разницы особой, а если от случая к случаю - то не очень полезно, - говорит третий.

- Думаю, что это все же лучше, чем не заниматься вообще, - сообщил еще один.

Но были и такие советы: «Хорошо или нет - не знаю... но это так красиво» и «Перед сном надо заниматься любовью!».

Пост красавицы собрал почти шесть тысяч лайков.