Отключения света в Ростове-на-Дону до 30 ноября 2018: список адресов

СЕГОДНЯ 17:37 2018-11-26T17:37:39+03:00

Где отключат свет в Ростове-на-Дону в ближайшие дни

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Ростовские электросети сообщили о запланированных отключениях света, которые будут проводиться для исключения аварийных ситуаций. В список попали следующие адреса:

27 ноября с 9 до 17 часов – ул. 30-летия Октября, 17-63, 30-92; пер. Пензенский, 1-33; ул. Пескова, 62-130;

28 ноября с 10 до 12 часов – ул. Красноармейская, 1Б, 3, 3А, 3Б; пер. Гвардейский, 2/1, 4, 5; пер. Доломановский, 51/2;

29 ноября с 9 до 17 часов – ул. Казахская, 20-42; ул. 2-я Киргизская, 45-47,32; пер. Манычский, 3-31, 6-34;

30 ноября с 9 до 16 часов – 22-я Линия, 1-7, 2-12; пл. Базарная, 5-13, 2-4; 20-я Линия, 1-11.

Также сейчас каждый день вплоть до 30 ноября с 9 до 17 часов отключают свет по улицам:

ул. Катаева, 194-240, 231-271; ул. Черепахина, 156-202, 187-213; пер. Братский, 85-97, 100-116; пер. Халтуринский, 111-137, 170-190; пер. Островского, 129-141, 110-122; ул. Варфоломеева, 174-220, 171-193; ул. Украинская, 106-150, 127-167; ул. Амурская, 1-23, 2-24; ул. Крамоторская, 1-19, 2-26; ул. Вятская, 1-23, 2-44; пер. Мезенский, 48-78, 1-15, 107-113; пер. Магаданский, 1-17, 2-12; пер. Ангарский, 1-9, 2-6; ул. Георгиевская, 1-17; пер. Самарский, 43-59, 72-98; пер. Ильменский, 77-95, 74-94; пер. Волочаевский, 77-97, 76-96; пер. Суржский, 71-91, 80-100; пер. Клязьменский, 79-101.