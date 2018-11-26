С наступлением холодов донские полицейские изъяли с прилавков 130 тысяч литров "незамерзайки"

СЕГОДНЯ 17:48 2018-11-26T17:53:08+03:00

И работа в этом направлении продолжается

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Донские полицейские отчитались о пресечении незаконного производства и продажи "незамерзайки". Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ростовской области постоянно проводит рейды по выявлению преступлений в данной сфере. Сейчас стражи порядка рассматривают вопрос о взаимодействии с иными органами власти, как на региональном, так и на федеральном уровнях.

- По результатам проведенных мероприятий оперативниками изъято около 130 тысяч литров контрафактной незамерзающей жидкости из торговых точек Ростова-на-Дону и области, - сообщила пресс-служба ведомства.

Полицейские продолжают проверять магазины и другие предполагаемые места производства и розлива контрафакта.