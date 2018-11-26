2018-11-26T22:10:53+03:00
Общество

Из-за сильного тумана задерживается прибытие в «Платов» пяти рейсов, два борта отправлены в Краснодар

Аэропорт работает по фактическим погодным условиям
Александр СТЕПАНОВ
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Над аэропортом - сильный туман. Фото: Twitter / Roman VdovichenkoНад аэропортом - сильный туман. Фото: Twitter / Roman Vdovichenko
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Прибытие пяти рейсов в ростовский международный аэропорт «Платов» задерживается из-за сильнейшего тумана, который опустился еще днем, около 16.00, на Ростовскую область.

- Воздушная гавань работает по фактической погоде, - сообщил «КП» - Ростов-на-Дону» источник в «Платове». - То есть командиры лайнеров сами принимают решение, в соответствии с информацией, предоставляемой им наземными службами, в том числе метеорологами, могут ли они посадить свои самолеты или нет, то же самое касается взлета.

По информации собеседника, задерживаются рейсы из Астрахани (на полтора часа минимум), Внуково (на час), Шереметьево (на три с половиной часа), Воронежа (самое меньшее - на два часа).

Плюс командиры двух бортов не решились сажать их в «Платове» и отправились на ближайший запасной аэродром — в Краснодар: это рейс из Сочи, вылетевший в 15.07, который должен был приземлиться в 16.15, но в итоге севший в Краснодаре, и из столичного Шереметьево, отправленный в 14.42, прибывший в столицу Кубани в 17.26: теперь, по последним данным, он все-таки вылетел в Ростов-на-Дону.

Добавим, что из «Платова» лайнеры тоже отправляются с отставанием от графика: от полутора до шести часов.

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