В Ростове-на-Дону студенты выпрыгнули из окна маршрутки, чтобы не платить за проезд

СЕГОДНЯ 09:38 2018-11-27T09:41:30+03:00

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Ростовчане в социальных сетях обсуждают видео с авторегистратора, который заснял, как 26 ноября пассажиры покидают микроавтобус № 44 на улице Ларина. Когда транспорт остановился высадить людей, пара молодых людей вышла из двери, как положено, а потом, когда маршрутка тронулась, еще двое выпрыгнули из заднего окна и дали деру. Хозяин камеры предположил, что парни просто не хотели платить за проезд. Комментаторы добавили версий, что либо это были бедные студенты, либо в микроавтобусе заклинило двери, что уже случалось с этим номером автобуса.

rostov_roads Сегодня на Ларина, парни решили не платить за проезд в маршрутке и выпрыгнули из окна.

Горожане осудили поступок ребят и оставили множество негативных комментариев об их поведении. Многие отметили, что "зайцы" могли легко попасть под машину и устроить проблем водителю.