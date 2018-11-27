Долетался: в Ростове-на-Дону участником ДТП стало НЛО

СЕГОДНЯ 10:09 2018-11-27T10:13:32+03:00

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В социальной сети появилось видео последствий ДТП, которое произошло 26 ноября в Ростове-на-Дону около памятника стачке 1902 года. Там, на спуске, столкнулись две легковушки, но одна из них имела очень необычный вид. Спереди был приторочен вантуз, на капоте нечто похожее на солнечные батареи, а на крыше странный девайс, напоминающий летающую тарелку.

rostov_roads На Профсоюзной, в районе памятника, корабль инопланетян "Колхоз 6" потерпел крушение.

В комментариях ростовчане пишут, что часто встречали в городе этот эпатажный автомобиль, и даже предложили скинуться на его ремонт, так как без него город уже не тот.

- Только сегодня видел этот пепелац. Жаль, конечно, - пишет комментатор Максим.

- Разгерметизация кабины произошла, - иронизирует ростовчанин Антон.

- Интересно, как он техосмотр прошел... - размышляет пользователь Владимир.

Водители пишут, что это "НЛО" всегда поднимало им настроение на дороге, и они жду его возвращения. О пострадавших в аварии не сообщается.