В Ростове-на-Дону на Еременко легковушка сбила женщину на переходе
По факту проводится проверка
По факту аварии начата проверка.
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В Ростове-на-Дону автоинспекторы разбираются в обстоятельствах аварии, которая случилась около девяти часов вечера на Еременко.
- Водитель (1961 года рождения) автомобиля ВАЗ-21124 допустил наезд на женщину-пешехода, - рассказали в автоинспекции. - По предварительным данным, 54-летняя ростовчанка переходила дорогу по нерегулируемому переходу.
Пострадавшую женщину с травмами доставили в больницу, по факту ДТП проводится проверка.