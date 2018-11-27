В Ростове-на-Дону на Еременко легковушка сбила женщину на переходе

СЕГОДНЯ 10:36 2018-11-27T10:36:25+03:00

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В Ростове-на-Дону автоинспекторы разбираются в обстоятельствах аварии, которая случилась около девяти часов вечера на Еременко.

- Водитель (1961 года рождения) автомобиля ВАЗ-21124 допустил наезд на женщину-пешехода, - рассказали в автоинспекции. - По предварительным данным, 54-летняя ростовчанка переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

Пострадавшую женщину с травмами доставили в больницу, по факту ДТП проводится проверка.