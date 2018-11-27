В Ростовской области к 22 годам приговорили двух мужчин, убивших своего знакомого

СЕГОДНЯ 11:21 2018-11-27T11:24:35+03:00

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В Ростовском областном суде вынесли приговор двум местным жителям, которых обвиняли сразу по четырем статьям уголовного кодекса, в том числе в убийстве. Согласно официальной версии, в январе прошлого года, находясь в хуторе Заречный Октябрьского района, они поссорились со своим знакомым.

- На почве личных неприязненных отношений избили потерпевшего, после чего, действуя совместно, задушили его, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Поняв, что несчастный скончался, они пришли к его дому, рядом с которым была припаркована «семерка». Подельники планировали угнать автомобиль, но не смогли, так как машина не завелась. Разозлившись, спалили «семерку», после чего вернулись на место преступления, украли сотовый телефон и часть вещей погибшего, после чего скрылись. Суд признал их виновными, приговорив к 8 и 14 годам соответственно. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.