В Ростове-на-Дону 18-летний безработный с ножом напал на девушку и ранил ее приятеля
Подозреваемого взяли под стражу
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Ростове-на-Дону задержали 18-летнего подозреваемого в вооруженном нападении. Согласно официальной версии, безработный, находясь на улице, напал на девушку, пытаясь вырвать у нее сережку в виде цветка.
- Затем нападавший ударил ножом в щеку спутника потерпевшей, который попытался оказать сопротивление, и скрылся, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - Стоимость похищенного составила сто рублей.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до семи лет лишения свободы.