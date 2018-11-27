2018-11-27T13:38:36+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону 18-летний безработный с ножом напал на девушку и ранил ее приятеля

Подозреваемого взяли под стражу
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Ростове-на-Дону задержали 18-летнего подозреваемого в вооруженном нападении. Согласно официальной версии, безработный, находясь на улице, напал на девушку, пытаясь вырвать у нее сережку в виде цветка.

- Затем нападавший ударил ножом в щеку спутника потерпевшей, который попытался оказать сопротивление, и скрылся, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - Стоимость похищенного составила сто рублей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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