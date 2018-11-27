В правительстве Ростовской области кадровые перестановки

СЕГОДНЯ 20:35 2018-11-27T20:35:57+03:00

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В региональном правительстве кадровые перестановки. Как сообщила пресс-служба, рокировка произошла в трех министерствах - спорта, культуры и образования. Соответствующий указ подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- Петр Серов, работавший заместителем министра по физической культуре и спорту, переведён на должность заместителя министра общего и профессионального образования Ростовской области, - пояснили в пресс-службе.

На освободившуюся должность заместителя министра по физической культуре и спорту Ростовской области Василий Голубев назначил Владимира Бабина, который ранее возглавлял министерство культуры.