2018-11-27T20:46:10+03:00
Общество

Донская автоинспекция призывает водителей быть осторожнее на дорогах из-за непогоды

Синоптики прогнозируют резкое снижение температуры
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: ГУ МЧС России по РО
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Донская автоинспекция распространила официальное обращение к жителям Ростовской области с просьбой быть осторожнее на дорогах. В ближайшие два дня, по данным гидрометцентра, ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, а вечером и ночью - понижение температуры до отрицательных отметок.

- Рекомендуем водителям выбирать скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным и погодным условиям, избегать опасных маневров, соблюдать дистанцию и, по возможности, отказаться от дальних поездок, - говорится в официальном обращении.

Пешеходов просят быть предельно внимательными на дороге, не выходить на проезжую часть из-за припаркованного транспортного средства, а при переходе дороги в темное время суток использовать на верхней одежде световозвращающие элементы.

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