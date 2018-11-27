Донская автоинспекция призывает водителей быть осторожнее на дорогах из-за непогоды

СЕГОДНЯ 20:42 2018-11-27T20:46:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Донская автоинспекция распространила официальное обращение к жителям Ростовской области с просьбой быть осторожнее на дорогах. В ближайшие два дня, по данным гидрометцентра, ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, а вечером и ночью - понижение температуры до отрицательных отметок.

- Рекомендуем водителям выбирать скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным и погодным условиям, избегать опасных маневров, соблюдать дистанцию и, по возможности, отказаться от дальних поездок, - говорится в официальном обращении.

Пешеходов просят быть предельно внимательными на дороге, не выходить на проезжую часть из-за припаркованного транспортного средства, а при переходе дороги в темное время суток использовать на верхней одежде световозвращающие элементы.