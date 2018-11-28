В Ростовской области перед Новым город усилили охрану хвойных лесов

СЕГОДНЯ 10:00 2018-11-28T10:00:51+03:00

За незаконную рубку "елочки" можно нарваться на штраф и даже попасть в колонию

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С приближением новогодних праздников в Ростовской области усилили патрулирование лесов. Региональные власти привлекают к патрулированию сотрудников полиции, казачьи дружины и местных чиновников.

- Уже утверждено 46 дополнительных маршрутов патрулирования общей протяженностью более 3,2 тысяч километров. В предновогодний период запланировано 130 дополнительных рейдов по предотвращению незаконных рубок хвойных насаждений, - рассказали в донском министерстве природных ресурсов и экологии.

Природоохранное ведомство напоминает, что средняя сосна растет от 6 до 10 лет, и это не просто срок, а напряженный, кропотливый труд лесоводов. И на Дону - в условиях жаркого, засушливого лета - леса требуют особого ухода и заботы. Чиновники добавляют, что сосны на продажу к Новому году уже заготовлены, скоро они появятся на елочных базарах. Также в область в достаточном количестве поступят сосны и ели из соседних регионов.

- За незаконную рубку одной ели в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере от 3000 рублей до 5000 рублей, а также возмещение причиненного ущерба. За незаконную рубку двух и более елей предусмотрено наказание в рамках Уголовного Кодекса РФ вплоть до лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 100 до 200 тысяч рублей, а также возмещение причиненного ущерба. Кстати говоря, размер ущерба за незаконную вырубку в предновогодний период (с 1 декабря по 30 января) удваивается, - предупредили в министерстве экологии Ростовской области.