В Ростове-на-Дону объявили режим повышенной готовности из-за непогоды

СЕГОДНЯ 12:26 2018-11-28T12:52:34+03:00

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Власти донской столицы объявили режим повышенной готовности всех служб. Он начал действовать с шести часов вечера 27 ноября. Причина - непогода. Согласно прогнозу синоптиков, в Ростове-на-Дону ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, метель, сильный ветер, гололед.

- Режим повышенной готовности будет действовать до прекращения опасных факторов, обусловленных комплексом метеорологических явлений, - говорится в официальном сообщении.

Напомним, ранее спасатели распространили экстренное предупреждение. Не исключено возникновение ЧС, падения конструкций и деревьев, обрывы проводов под напряжением, а также увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.

В выходные температурные качели зимы-осени продолжатся и в ближайшие выходные. В субботу, 1 декабря, утром будет до минус шести, а днем уже до плюс одного градуса. В воскресенье, 2 декабря, до плюс трех выше нуля и уже практически без ветра. Все выходные обещают дождь со снегом.