2018-11-28T14:39:12+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону прославят святого Константина Верецкого

Торжественное событие пройдет в Троицком храме
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В детстве Константина благословил праведник Павел Стожков, который позже был канонизирован церковью как Павел Таганрогский. Фото: РПЦВ детстве Константина благословил праведник Павел Стожков, который позже был канонизирован церковью как Павел Таганрогский. Фото: РПЦ
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Донская митрополия сообщила, что 7 декабря состоится торжественный акт прославления иерея Константина Верецкого, который в октябре был включен в собор новомучеников и исповедников. Место проведения - Троицкий храм Свято-Иверского женского монастыря.

- В торжествах примут участие архиереи РПЦ, духовенство донской митрополии и многочисленные верующие Дона, - говорится в официальном сообщении сайта митрополии.

Константин Верецкий стал первым святым Ростова-на-Дону. Известно, что он родился 3 июня (21 мая по старому стилю) 1874 года в селе Петровском Екатеринославской губернии в семье священника. Сохранились данные о том, что пастырь очень был любим ростовчанами, а сам он никому не отказывал в утешении. Когда началась гражданская война, священник Константин призывал всех к миру и просил держаться традиций, хранить православную веру. Его расстреляли прямо у церковной ограды.

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