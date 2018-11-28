Губернатор Ростовской области отправил в отставку своего заместителя по транспорту

СЕГОДНЯ 14:52 2018-11-28T14:58:26+03:00

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В правительстве Ростовской области продолжаются кадровые перестановки. В среду, 28 ноября, губернатор подписал указ об освобождении от должности своего заместителя Владимир Крупин. Он курировал вопросы транспорта, дорожной сферы, промышленности и энергетики.

Владимир Крупин стал заместителем год назад. Он один из самых богатых сотрудников правительства, во всяком случае в 2017-м заработал чуть больше 7,5 млн рублей (в собственности у него жилой дом, две квартиры и участок), а на год раньше - 34 млн рублей.

Причина отставки не сообщается. Напомним, накануне стало известно, что министр культуры Владимир Бабин с понижением перешел в другое ведомство - министерство спорта, где он стал заместителем руководителя.