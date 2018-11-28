В Ростове-на-Дону выделили почти миллиард рублей на расчистку улиц

СЕГОДНЯ 15:03 2018-11-28T15:27:09+03:00

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На сайте госзакупок появился электронный конкурс на очистку улиц Ростова: зимой - от снега и льда, летом - от пыли, осенью - от листьев. В 2019 году власти города готовы выделить из местного бюджета на эти цели 995 миллионов рублей. Кроме перечисленного, подрядчик должен поливать газоны, заниматься планировкой ландшафта и прочим благоустройством.

Интересно, что в закупочной документации прописано, когда при снегопаде нужно использовать реагенты. Если сугробы растут со скоростью 10 мм/ч, дороги посыпают только через шесть часов, до 30 мм/ч — через три часа, свыше 30 мм/ч уже через полтора часа.

Напомним, ранее "Комсомолка" публиковала список телефонов, по которым можно пожаловаться, если на вашей улице не убирают снег.