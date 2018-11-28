2018-11-28T16:01:07+03:00
Общество

Поклонники просят звезду Playboy Марию Лиман вернуться в Instagram

Фолловеры переживают за девушку
Ольга КУПОРОВА
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Мария Лиман регулярно радует поклонников своими снимками. Фото: Instagram Марии ЛиманМария Лиман регулярно радует поклонников своими снимками. Фото: Instagram Марии Лиман
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Поклонники удивлены неожиданным отсутствием звезды Playboy Марии Лиман в Instagram, где у нее уже свыше 500 тысяч подписчиков. Красавица и актриса, которая каждый день выкладывала снимки, не пропуская праздников и выходных, неожиданно пропала. Вот уже четыре дня она не отвечает на комментарии, игнорирует сторис. Для Марии это не просто долго, очень долго.

- Вы куда пропали, - вопрошают поклонники, но в ответ тишина.

Сама девушка в одном из последних постов заинтриговала подписчиков. Она заявила, что является потомственной ведьмой, занимается синей магией, умеет методом «волшебный пендаль возвращать чужих мужей домой, не выходя из интернета».

Напомним, модель начала свою стремительную карьеру после публикации фото в журнале Playboy, сейчас в ее копилке съемки для ведущих глянцевых изданий Европы - InStyle, VOGUE, L'officiel. А еще она активно снимается в телефильмах. Одна из последних ее работ - «Ивановы-Ивановы» для телеканала СТС.

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А на улице уже снег Чувствую Новый год Хочу сказку и подарки
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