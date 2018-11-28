Оксана Воеводина в Instagram: в сети появилась фейковая страница модели

СЕГОДНЯ 15:57 2018-11-28T16:08:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Бешеной славой донской красавицы Оксаны Воеводиной поспешили воспользоваться ушлые дельцы в социальных сетях. Как известно, перед своей свадьбой с 49-летним королем Малайзии Мухаммадом V девушка удалила свои аккаунты в социальных сетях. Но вчера, 27 ноября, в Instagram появилась страничка oksanavoevodna с фотографиями модели.

- Замуж только за короля. Королева выбирает только достойных, - пишет некто от лица "Мисс Москва-2015".

Фейковый аккаунт опубликовал несколько общедоступных в Интернете фотографий модели и начал потихоньку набирать подписчиков - за сутки уже почти сто человек. В последней публикации "Оксана" пишет, что наконец-то собрала вещи и вылетает в Малайзию. Хотя, по информации "КП", молодые сейчас проходят медицинское обследование в клинике в Германии.

oksanavoevodna Всем привет наконец-то собраны вещи. Малайзия жди я вылетаю Рихана Оксана Воеводина #Малайзия #королева #король #миссмосква2015 #оксанавоеводина

Напомним, "Комсомолка" нашла непочищенный "Твиттер" девушки, откуда узнала о много интересного о ее отвязной юности.