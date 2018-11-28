2018-11-28T16:20:59+03:00
Общество

Штормовое предупреждение: на Дону ожидается сильный ветер до 28 метров в секунду

Спасатели просят жителей быть осторожнее
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Региональное МЧС распространила штормовое предупреждение из-за непогоды. Ссылаясь на синоптиков, они сообщают, что до 1 декабря в Таганрогском заливе, в том числе в районе порта Таганрог, ожидается быстрое обледенение судов (ветер сильный - до 28 метров в секунду).

- Рекомендуем не парковать автомобили вблизи деревьев, а также слабо укрепленных конструкций, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Спасатели также просят избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

ВНИМАНИЕ!

В случае экстренной ситуации звоните по телефону «101».

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