2018-11-28T17:53:29+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Ростова-на-Дону пыталась нелегально вывезти 32 тысячи долларов

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото: Ростовская таможняФото: Ростовская таможня
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Ростовская таможня распространила официальное сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении пенсионерки. Женщина пыталась незаконно пронести крупную сумму денег.

- В ходе контроля пассажиров международного рейса «Ростов-на-Дону - Стамбул» у гражданки России 1959 года рождения, проходившей по «зеленому» коридору, было обнаружено 32 100 долларов США, - рассказали в ведомстве.

Деньги находились в дамской сумочке. Когда начались разбирательства, оказалось, что женщина не заполняла таможенную декларацию. Правоохранители усмотрели в действиях пассажирки все признаки контрабанды.

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