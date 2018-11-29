Для проезда троллейбусов в Ростове-на-Дону в четырех местах запретили остановку машин
Департамент автомобильных дорог Ростова сообщает об изменениях, которые вводятся с целью обеспечения беспрепятственного проезда троллейбусов. Конкретно, с 22 декабря будет запрещена остановка транспорта с 6 до 22 часов по следующим адресам:
улица Богданова, 52-54-56;
улица Богданова, 71-73;
35-я Линия, 77-79;
35-я Линия, 92-94.
Также чиновники сообщают, что в Ростове завершен ремонт 45 дорог, в том числе проспектов Космонавтов, Королева, Шолохова, Чехова, Стачки, 40-Летия Победы, улиц Мартовицкого, Краснокурсантской, Балакирева, Лермонтовской, 1-й Конной Армии, 14-ой Линии, Свердловской, Локомотивной, Мечникова, Вересаева, Малиновского, 35-ой Линии, Шмидта, 20-летия Октября, Зеленой, Тренева, Троллейбусной, Нансена, 29-ой Линии, переулков Соборного и Семашко.