2018-11-29T09:56:58+03:00
Авто

Для проезда троллейбусов в Ростове-на-Дону в четырех местах запретили остановку машин

Ограничения будут действовать в дневное время
Илья БОГОМОЛОВ
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На этом участке будет запрещена остановка транспорта.На этом участке будет запрещена остановка транспорта.Фото: Яндекс.Карты
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Департамент автомобильных дорог Ростова сообщает об изменениях, которые вводятся с целью обеспечения беспрепятственного проезда троллейбусов. Конкретно, с 22 декабря будет запрещена остановка транспорта с 6 до 22 часов по следующим адресам:

улица Богданова, 52-54-56;

улица Богданова, 71-73;

35-я Линия, 77-79;

35-я Линия, 92-94.

Также чиновники сообщают, что в Ростове завершен ремонт 45 дорог, в том числе проспектов Космонавтов, Королева, Шолохова, Чехова, Стачки, 40-Летия Победы, улиц Мартовицкого, Краснокурсантской, Балакирева, Лермонтовской, 1-й Конной Армии, 14-ой Линии, Свердловской, Локомотивной, Мечникова, Вересаева, Малиновского, 35-ой Линии, Шмидта, 20-летия Октября, Зеленой, Тренева, Троллейбусной, Нансена, 29-ой Линии, переулков Соборного и Семашко.

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