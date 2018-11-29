В ЮФУ пройдет крупнейший марафон разработки IT-проектов хакатон Cyber Garden

СЕГОДНЯ 10:12 2018-11-29T10:12:34+03:00

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С 30 ноября по 2 декабря в Таганроге пройдет крупнейший марафон разработки IT-проектов хакатон Cyber Garden «Умный город». Его проведут на базе Инженерно-технологической академии ЮФУ по заказу городской администрации.

- Основная задача - создание общедоступных, удобных и нужных сервисов социальной сферы для жителей Таганрога, - рассказали организаторы. - Ключевыми направлениями для разработки станут приложения, направленные на развитие проектных инициатив в рамках Стратегии 2030, в том числе и в таких категориях, как «Умное ЖКХ», «Транспорт», «Образование» «Здравоохранение», «Экология», «Спорт», «Культура». Все идеи и результаты работы передадут в мэрию города, где на предмет их внедрения и реализации инициативы будут рассматривать опытные управленцы.

Принять участие могут программисты, дизайнеры, менеджеры — и все те, у кого есть идеи, как при помощи IT-сервисов сделать жизнь города лучше, а также кто готов взяться за их реализацию. Им нужно собрать команду от двух до пяти человек, указав на официальном сайте вуза идею продукта.

ВНИМАНИЕ

Ознакомиться с направлениями разработки проектов и зарегистрировать команду можно на сайте: http://cybergarden.pro/

Адрес проведения: г.Таганрог, пер. Некрасовский 44, корпус «Д» ИТА ЮФУ.