2018-11-29T10:16:41+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону предложили запустить шесть ночных автобусов

Горожане просят власти запустить ночной общественный транспорт
Илья БОГОМОЛОВ
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Сайт «Ростов-Транспорт» предложил схемы маршрутов ночных городских автобусов. Жители донской столицы давно просят власти запустить такой вид общественных перевозок. И вот эксперты предложили следующие варианты.

Маршрут Н1: Левенцовка — ЕременкоЗорге — Стачки — Малиновского — Коммунистический — Тружеников — Стачки — Главный жд-вокзал — Красноармейская — Ворошиловский — Большая Садовая — Главный жд-вокзал — Стачки и обратно.

Маршрут Н2: Стройгородок — Военвед — Каменка — Буденновский — Большая Садовая — Главный жд-вокзал.

Маршрут Н3: Орбитальная — Космонавтов — Королева — Шайба — Добровольского — Борко — Волкова — Космонавтов — Нагибина — Ворошиловский — Большая Садовая — Главный жд-вокзал.

Маршрут Н4: АлександровкаВересаева — старый аэропорт — Шолохова — Красноармейская — Главный жд-вокзал.

Маршрут Н5: Сельмаш — Пригородный автовокзал — Шолохова — площадь Карла Маркса — Большая Садовая — Главный жд-вокзал.

Маршрут Н6: Темерник — Вятская — СИиТО — Сельмаш — Ленина — Нагибина — Ворошиловский — Большая Садовая — Главный жд-вокзал.

Предлагается, что интервалы движения данных автобусов должны составлять полчаса в период с 0:00 до 2:30 и один час с 3:00 до 5:00.

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