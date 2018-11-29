2018-11-29T10:40:21+03:00
Авто

В Аксае новую дорогу построили вокруг бетонных столбов

Местные жители недоумевают: "Кто так строит?!"
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографию новой дороги, котороя появилась в Аксае по улице Киевской. По какой-то причине дорожники положили новый асфальт вдоль линии электропередач, да так, что бетонные столбы оказались посередине проезжей части. В комментариях их иронично называют "отбойниками нового типа".

Одни горожане удивляются: как профильные ведомства примут эту работу. Другие просят не торопиться с выводами, возможно, что позже линию перенесут в другое место и опоры, соответственно, уберут.

- Нашим людям не угодишь. Нет дорог - плохо, начали что-то делать - опять не так. Еще ремонт не успели закончить, а уже полилась грязь. Город облагораживают, стараются для жителей, и скверы, и фонтаны, и парк. Потихоньку и до дорог дело доходит, не все же сразу, - успокоила сограждан аксайчанка Виолетта Ковалева.

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