2018-11-29T10:41:14+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону начальника отдела из департамента ЖКХ оштрафовали за волокиту

Чиновница слишком долго не признавала ветхий дом аварийным
Александр СТЕПАНОВ
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Решение по наказанию для чиновницы принял суд.Решение по наказанию для чиновницы принял суд.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Руководитель отдела по правовым вопросам департамента ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону, в ведение которого входит и оценка помещений жилфонда (на сайте мэрии указано, что эту должность занимает Наринэ Мурадян), привлечена к ответственности за нарушение порядка предоставления муниципальной услуги

Случилось это после прокурорской проверки по жалобе ростовчанина, проживающего в ветхом жилье в Ленинском районе, на то, что затягиваются сроки по признания многоквартирного дома аварийным.

- В отношении чиновницы было возбуждено дело об административном правонарушении, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном надзорном ведомстве. - По результатам рассмотрения постановления прокуратуры города мировой суд вынес решение о наказании должностного лица штрафом.

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