В Ростове-на-Дону начальника отдела из департамента ЖКХ оштрафовали за волокиту
Руководитель отдела по правовым вопросам департамента ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону, в ведение которого входит и оценка помещений жилфонда (на сайте мэрии указано, что эту должность занимает Наринэ Мурадян), привлечена к ответственности за нарушение порядка предоставления муниципальной услуги
Случилось это после прокурорской проверки по жалобе ростовчанина, проживающего в ветхом жилье в Ленинском районе, на то, что затягиваются сроки по признания многоквартирного дома аварийным.
- В отношении чиновницы было возбуждено дело об административном правонарушении, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном надзорном ведомстве. - По результатам рассмотрения постановления прокуратуры города мировой суд вынес решение о наказании должностного лица штрафом.