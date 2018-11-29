Ростовчанка завоевала "золото" на Кубке мира по фитнесу

СЕГОДНЯ 12:34 2018-11-29T15:02:28+03:00

Изменить размер текста: A A

28-летняя ростовчанка Евгения Мищенко завоевала золотую медаль на Кубке мира по бодибилдингу и фитнесу. Соревнование прошло в Румынии, в городе Клюж, и собрало участников из 23 стран мира.

- В составе сборной России выступали две ростовские спортсменки, которые смогли завоевать две награды, - сообщает Управления по физической культуре и спорту донской столицы. - Евгения Мищенко стала лучшей в категории «фитнес», а Наталья Скулкина стала обладательницей бронзовой медали в категории «бодифитнес».

«Комсомолка» уже не раз писала о победах выдающейся ростовчанки. Меньше месяца назад она стала абсолютной чемпионкой мира по фитнесу.

- К этому титулу я шла долгих 20 лет. С самого детства упорно работала над своим телом, тренировала волю и боролась с внутренними страхами, - рассказала фигуристая красавица, по образованию, кстати, врач-стоматолог.