2018-11-29T13:03:12+03:00
Общество

Ростовчанка просит построить надземный переход через проспект Шолохова

Речь идет о районе возле крупного гипермаркета
Илья БОГОМОЛОВ
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Сегодня, 29 ноября, в Интернет-сервисе "Активный ростовчанин" появилось прошение местной жительницы Людмилы Кюркчи. Она хочет, чтобы на проспекте Шолохова возле здания № 320 появился пешехожный переход.

- Там очень часто дорогу переходят люди, а ближайшие переходы находятся очень далеко. В этом районе находится гипермаркет "Лента" и рынок "Алмаз", автосалоны. Движение интенсивное, и были случаи, когда сбивали пешеходов. Хотелось бы, чтобы был организован пешеходный переход, желательно надземный, чтобы не затруднять съезд с кольца, - пишет женщина.

Пока что за ее инициативу проголосовали шесть человек.

Добавим, что речь идет о восточном выезде из города, где, несмотря на широкую проезжую часть, нередко в часы пик образуются пробки.

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