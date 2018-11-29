Безработный из Ростова-на-Дону на садовой тачке похитил 15 метров ливневой канализации

СЕГОДНЯ 13:28 2018-11-29T13:28:57+03:00

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Житель Ростова-на-Дону оказался под следствием из-за подозрений в краже. Согласно официальной версии, 40-летний безработной ночью демонтировал 15 метров ливневой канализации, чтобы затем похитить. Элементы он перевез на садовой тачке.

- После злоумышленник сдал все в пункт приема лома металлов, а вырученные деньги потратил, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Если его вина в краже будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Такой же срок грозит уроженцу Миллеровского района, который украл чужой мотоцикл, покатался, а затем бросил.