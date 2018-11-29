2018-11-29T14:37:21+03:00
Общество

В Волгодонске бывшую заведующую инфекционным отделением осудили за гибель 11-месячного мальчика

Доктор признана виновной
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Волгодонске местный суд вынес приговор уже бывшей заведующей инфекционным отделением детской больницы. Ольгу Кулишову обвиняли в причинении смерти по неосторожности. Согласно официальной версии, доктор допустила гибель 11-месячного мальчика.

- Судом установлено, что заведующая ненадлежаще отнеслась к исполнению своих профессиональных обязанностей, связанных с оказанием медицинской помощи малолетнему, - пояснили в прокуратуре Ростовской области.

Как оказалось, в отделение в тяжелом состоянии попал ребенок. Доктор, не имея "навыков проведения специализированной реанимационной помощи в виде восстановления проходимости дыхательных путей (интубирования), только спустя 50 минут от начала развития отрицательной динамики вызвала скорую помощь", чтобы перевести малыша в другую больницу.

Отсутствие помощи привело к смерти юного пациента. Врача приговорили к двум годам ограничения свободы, также в течение 12 месяцев ей запрещено заниматься врачебной деятельностью.

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