В Ростовской области задержали полторы тонны красной икры
В городе Каменск-Шахтинский ветеринары задержали полторы тонны красной игры. Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники остановили «ГАЗель», которая перевозила партию деликатеса.
- При проверке груза было выявлено грубое нарушение ветеринарного законодательства, - пояснили в пресс-центре Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных. - В частности, в сопроводительных документах было указано другое транспортное средство и неверные номера товарных накладных.
Проверка документов по автоматизированной информационной системе «Меркурий» (она предназначена для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости грузов) показала, что один документ был выписан уже после того, как автомобиль «ГАЗель» был остановлен, соответственно, справка является фальсифицированной. По данному факту будет проведено расследование.