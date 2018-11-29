В Ростовской области задержали полторы тонны красной икры

СЕГОДНЯ 14:48 2018-11-29T14:49:58+03:00

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В городе Каменск-Шахтинский ветеринары задержали полторы тонны красной игры. Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники остановили «ГАЗель», которая перевозила партию деликатеса.

- При проверке груза было выявлено грубое нарушение ветеринарного законодательства, - пояснили в пресс-центре Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных. - В частности, в сопроводительных документах было указано другое транспортное средство и неверные номера товарных накладных.

Проверка документов по автоматизированной информационной системе «Меркурий» (она предназначена для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости грузов) показала, что один документ был выписан уже после того, как автомобиль «ГАЗель» был остановлен, соответственно, справка является фальсифицированной. По данному факту будет проведено расследование.