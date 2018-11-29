«Искусственная, но очень красивая»: поклонников Виктории Лопыревой восхитил ее новый пляжный снимок

СЕГОДНЯ 15:19 2018-11-29T15:19:51+03:00

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Каждый новый снимок модели и телеведущей Виктории Лопыревой в Инстаграме вызывает отклик в сердцах поклонников. Особенно, когда после серии снимков в шубках, неожиданно появилось фото с пляжа.

- Ничто не развивает нас, как любовь, - загадочно написала красавица, собрав тут же тысячи лайков.

- Прекрасная, - написали поклонники.

- Супер, - вторили другие.

- Вы какая-то искусственная, но очень красивая, - написали третьи.

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Напомним, поговаривают, что сердце девушки опять свободно. Семейного счастья с Николаем Басковым не получилось (виной всему якобы отсутствие времени и постоянная занятость). Но неофициально намекают, что Виктория спокойно пережила расставание, мало того, сейчас влюбленна. Отсюда и загадочный пост.

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